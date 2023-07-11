İzmir’de içme suyuna insafsız zam

İZSU'NUN dün yapılan Temmuz ayı Olağan Genel Kurul toplantısında, İzmir'de 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere suya yüzde 43.47 oranında zam yapıldı.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü, her ay Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) oranında yapılan tarifelerin düzenlenmesi uygulamasına, Sayıştay raporu doğrultusunda son vermişti.

Bu kapsamda İZSU tarafından aylara bölünerek düşük oranlarla yapılan düzenlemeler yerine tarifelerin, yılda 2 defa yapılan genel kurullarda belirleneceği duyurulmuştu. Yeni tarifenin Ağustos ayı itibari ile faturalara yansıtılacağı belirtildi.

KONUTTA YENİ TARİFE: