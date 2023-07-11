Korkunç kaza ‘geliyorum’ dedi

İzmir'in Menemen ilçesinde yaşanan kaza geliyorum dedi. Otoyolda ters yönde seyrettiği iddia edilen otomobille motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu, her iki araç sürücüsü de hayatını kaybetti. Kaza, saat 02.00 sıralarında Kuzey Ege Otoyolu Buruncuk Tüneller mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir'den Bergama istikametine seyir halinde olan İlker Çalışkan (22) idaresindeki motosiklet, ters yönde ilerlediği iddia edilen Ahmet Tunçel (63) idaresindeki otomobille çarpıştı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ise, her iki araç sürücüsünün de kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden İlker Çalışkan ve Ahmet Tuncel'in cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TERS YÖNDE 5 KİLOMETRE

Öte yandan yapılan ilk incelemede, Ahmet Tunçel'in otoyol Yeni Foça bağlantı kolundan kazanın meydana geldiği noktaya kadar, yaklaşık 5 kilometre ters istikamette seyrettiği öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.