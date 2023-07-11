‘Soyer sözünü tutmadı halka yalan söyledi’

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan İnciraltı İmar Planları'na karşı dava açacaklarını söylemesi tepki çekti.

2019'DA 'İLK İŞİM' DEMİŞTİ

Toprak sahiplerinin duruma isyan ettiğini söyleyen İnciraltı Gelişim Derneği Başkanı Tayfun Karabulut Yeni Asır'a açıklamada bulundu. 2019 yerel seçimlerinden önce Başkan Tunç Soyer ile bir toplantı yaptıklarını ve bu toplantıda Başkan Tunç Soyer'in "Göreve gelir gelmez ilk işim İnciraltı'nın planlanması olacak ama bunu da sizin lehinize olarak planlanmasını istiyorum" şeklinde bir açıklama yaptığını belirten Karabulut, "Şimdi ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen planın halkın lehine olmasına rağmen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer dava açacaklarını söylüyor. Burada bizim üzen şey, verilen sözün tutulmaması, halkına yalan söylemesi. Yarım asırdır süren bu sorunun çözülecek olmasına sevinirken gelen bu tepki gerçekten çok üzücü" diye konuştu.