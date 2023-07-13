13 Eylül 1922'deki büyük İzmir yangını sonrası adeta küle dönen kentin inşasında büyük rol oynayan dönemin Belediye Başkanı Dr. Behçet Uz tarafından kente kazandırılan Uluslararası İzmir Fuarı, bu yıl 92'nci kez kapılarını açmaya hazırlanırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce Kültürpark'ın iki giriş kapısında da yenileme çalışmaları başladı.

TARİHİ FİGÜRÜNE UYGUN!

Kentin tarihi ve kültürel miraslarından Kültürpark'ın Türkiye Cumhuriyeti'ni simgeleyen kapılarından Lozan Kapısı geçen yıl restore edilirken, 31 Mayıs itibari ile Kültürpark'ın 9 Eylül ve Montrö kapıları restorasyona girdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce 2 bin 793 metrekarelik inşaat alanına sahip giriş kapılarının restorasyonu için 21 milyon lira harcanacağı ve her iki kapının da tarihi figürüne uygun şekilde restore edileceği duyurulurken, halen devam eden çalışmalar 'Pes' dedirtti.

'KÜLTÜREL MİRAS YOK EDİLDİ'

Basmane Meydanı'nda bulunan ve 1939 yılında Yüksek Mimar Ferruh Örel tarafından tasarlanan 9 Eylül Kapısı restore bahanesi ile komple yıkıldı. Kültürpark'la özdeşleşen ve Türkiye Cumhuriyeti'ni simgeleyen kapılardan biri olan 9 Eylül Kapısı'nın tamamen yıkıldığını gören vatandaşlar, 'Bu nasıl restorasyon? Hani tarihi figürüne uygun şekilde restore edilecekti? Kentin kültürel mirası yıkılıp yok edilmiş' diye tepki gösterdi. İzmir Fuarı'nın açıldığı yıllarda mimar Kemal As tarafından tasarlanan Montrö Kapısı'ndan ise geriye sadece girişindeki taç şeklindeki beton bloğun kaldığı göze çarptı. Kültürpark'ın 5 kapısından biri olan Cumhuriyet Kapısı'nın içler acısı hali ise görenleri üzdü.