Fişeği atan sanığın tahliye talebine ret

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında tatil edilen Göztepe- Altay maçında tribünde çıkan olaylara ilişkin 1'i tutuklu 23 sanığın yargılanmasına devam edildi. İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık F.E, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

MUAYENE SONUCUNA GÖRE

Tutuklu sanık F.E'nin avukatı müvekkilinin herhangi bir taraftar grubuyla hareket etmediğini, Göztepe taraftarı ile bir husumeti olmadığını savundu. Tahliye talebinde bulunan sanık, "İşaret fişeğinin olduğu otobüse değil başka bir otobüse binseydim bunlar olmazdı. Mehmet Çakır'dan özür diliyorum. Çok pişmanım." dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, olayda yaralanan müşteki Mehmet Çakır'ın çiğneme, konuşma ve sol üst ekstremite fonksiyonları için olay tarihinden en az 12 ay sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalına gönderilmesi ve muayene sonucuna göre duruşmayı erteledi.