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İzmirli avukat evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu

İzmir Barosu avukatlarından Zeliha Ay, Karşıyaka ilçesindeki evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. Ekiplerin yaptığı ilk incelemeye göre Ay'ın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

İHA
İzmirli avukat evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu

İzmri'de dün sabah saatlerinde Karşıyaka ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. İzmir Barosu avukatlarından Zeliha Ay'dan haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek genç avukatın evine gitti. Kapıyı çalan yakınları cevap alamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren polis, Zeliha Ay'ı başından vurulmuş halde yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede genç avukatın hayatını kaybettiği belirlendi.

Zeliha Ay'ın cenazesi, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İlk incelemelere göre, olayın intihar olabileceğinin değerlendirildiği öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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