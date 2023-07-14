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Haberler İzmir Eski eşini öldürdü sonra kendini vurdu

Eski eşini öldürdü sonra kendini vurdu

Eski eşini öldürdü sonra kendini vurdu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Mehmet Ö. (39), bir süre önce boşandığı Kübra Ö.'yü (30) tabanca ile vurarak öldürdü ardından yaşamına son verdi. Olay, sabah saatlerinde Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Şahin Tepesi mevkisinde meydana geldi. Bir markette kasiyer olan Kübra Ö., iddiaya göre bir süre önce boşandığı ve benzin istasyonunda çalışan Mehmet Ö. ile buluştu.

İkili arasında tartışma çıktı. Bu sırada Mehmet Ö. yanındaki tabancayı çıkarıp, Kübra Ö.'nün başına ateş etti. Mehmet Ö. ardından aynı silahla kendini vurdu.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mehmet Ö. ile Kübra Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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