Sevgilisinin silahıyla hayata veda etti

Avukat Zeliha Ay'ın silahla vurulmuş halde ölü olarak bulunduğu dehşet veren olay önceki gün sabaha karşı saat 08.10 sıralarında Karşıyaka 6660 sokak içerisinde yaşandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden polis, evde 37 yaşındaki avukat Ay'ı kanlar içinde gördü. Yapılan incelemede genç kadının yaşamını kaybettiği belirlendi. Genç avukatın cenazesi, olay yerine gelen nöbetçi savcılığın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na kaldırılırken, merminin sağ kafa kısmından giriş ve çıkış yaptığı ortaya çıktı.

SON ANINI VİDEOYA ÇEKMİŞ

Polis olay ile ilgili yaptığı araştırma sonrası genç avukatın uzun süredir C.Y, isimli astsubay ile arkadaşlık yaptığı, aynı evi paylaştığı ve yaşamına son verdiği ise sevgilisine ait beylik tabancası ile gerçekleştirdiğini tespit etti. Konu ile ilgili aynı evi paylaşan C.Y., 4 aydır sevgili olduklarını olay yeri evde birlikte kaldıklarını, sevgilisinin psikolojik rahatsızlığının olduğunu söylediği öğrenilirken, talihsiz avukatın, hayatına son vermeden önce başına silah dayayarak cep telefonuyla video çektiği ve ölümünden de kimseyi sorumlu tutmadığını söylediği öğrenildi.