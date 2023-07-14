Skandal dönüşüme Bakanlık’tan şok rapor!

Eksik demir ve hatalı beton kullanıldığı gerekçesiyle bir bina için yıkım kararı verilen Örnekköy Kentsel Dönüşüm projesi ile ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün yıkılacak bina dışındaki yapılar için hazırladığı detaylı rapor ortaya çıktı. Binaların yeniden denetime alınacağının belirtildiği raporda S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'nin İZBETON ile protokol imzalayan yönetim kurulu için başsavcılığın işlem yapması gerektiğinin altı çizildi. Ayrıca İZBETON'un kamu zararına neden olduğu belirtilerek müfettiş incelemesi yapılması istendi.

ARAŞTIRMA YAPILACAK

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın; İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen kentsel dönüşüm modeli kapsamında İZBETON ve Örnekköy Yapı Kooperatifi ile ilgili bazı tespitlere yer vererek İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Bundan sonra Savcılık; Bakanlık'ın tespitleriyle ilgili araştırma yapacak. Ardından da ilgililer hakkında dava açılıp açılmayacağına karar verecek. İçişleri Bakanlığı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın talebi üzerine bir müfettiş görevlendirilecek. Müfettiş de iddialarla ilgili rapor hazırlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen ve kentsel dönüşüm sürecini uygun maliyetlerle daha hızlı sürdürmeyi amaçlayan Örnekköy Kentsel Dönüşüm çalışmalarında bir binada eksik demir ve hatalı beton kullanıldığı tespit edilmiş ve bina mühürlenmişti.

İŞTE O TESPİTLER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü'nün kentsel dönüşüm modeliyle ilgili tespitlerinin bazıları şu şekilde:

- İZBETON ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında düzenlenmiş bulunan sözleşmenin 21. maddesinde belirtildiği üzere taşeron firma çalıştırmak için idare izin alınması gerektiği ancak böyle bir izin alınmadığı anlaşılmıştır.

- Belediye iştiraki olan İZBETON A.Ş'nin özel hukuk tüzel kişisi olup söz konusu yapım işini İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden ihale ile almadığı, 6306 sayılı kanuna istinaden protokol ile aldığı kat karşılığı yapım işini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na tabi olmayan S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne devredemeyeceği tespit edilmiştir.

- İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'nin yönetim kurulu üyelerinin 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 62. maddesi kapsamında kamu görevlisi gibi cezalandırılacağından bahisle, görevi ihmal fiilini işlemiş olduğu, Başsavcılıklarının da uygun görmesi halinde TCK fiillerine uyan maddesi kapsamında işlem yapılması gerektiği kanaatine varılmıştır.

- İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZBETON A.Ş'nin kamu zararına neden olduğu tespit edilmiştir.

AK PARTİLİ BİLAL SAYGILI: BUNCA VEBAL HAVADA KALMAYACAK

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Bakanlığın raporu ortada. Lamı cimi yok! İZBETON üzerinden kurduğunuz tezgaha, parti yöneticilerinizin ortak olduğu kooperatifleri dahil etmiş, kamu kaynaklarını el birliği ile hiç etmişsiniz! Bunca vebal, havada kalmayacak" dedi.

AK PARTİLİ EYYÜP KADİR İNAN: GÖRÜLMEMİŞ USULSÜZLÜK

AK Parti İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan konu ile ilgili yazılı açıklama yaptı. İnan, "Kooperatiflere kamu kaynağını kullandırdınız. Kentsel dönüşümde, Türkiye'de görülmemiş usulsüzlüğe imza attınız! İZBETON ile ilişki ve işbirliği içerisinde olan milletvekilleriniz mi sizi bu bataklığa sürükledi?" dedi.

AK PARTİLİ ÖZGÜR HIZAL: ÇÜNKÜ YIKMAK ZORUNDASINIZ

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Kendi inisiyatifinizle değil, yıkmak zorunda olduğunuz için yıkacaksınız. Soruşturma sürüyor, usulsüzlüklerinizin ortaya çıktığını bildiğinizden yıkacaksınız" dedi.