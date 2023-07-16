Babam bizimle hiç ilgilenmedi

İzmir'deki Hilton Oteli'ne ait 8 katlı otoparkın çatısına çıkıp metrelerce yükseklikten kendini boşluğa bırakan 18 yaşındaki Azra Elibol'un sır perdesini YENİ ASIR araladı... Ünlü 'Yaşam Üstadı' olarak tanınan Fatih Elibol'un eşinden boşandıktdan sonra çocuklarına ve eşine karşı maddi ve manevi desteği kestiği ve genç kızın babasına çok düşkün olduğu için bunalıma girdiği ve yaşamına son vermek için girişimde bulunan Azra'nın babasını sorumlu tuttuğu öğrenildi.

MADDİ VE MANEVİ ÇÖKÜNTÜ

Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisi devam eden ve beyin kanaması nedeni Azra Elibol'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bilincinin kapalı olduğu öğrenildi. Babasının ayrılmasının ardından büyük bir boşluğa düştü. Yaşadıkları maddi ve manevi çöküntü nedeni ile babasını sorumlu tuttuğu iddia edildi. Geliştirdiği ELB sistemi ile 'Ben insan aşığıyım. Sistemim, bu dünyadaki tüm canlıların sevgiyle var olması üzerine' diyen Elibol'un hayata ve insanlara dair önemli bilgiler verdiği ICF sertifikalı mentor Koç Fatih Elibol'u, kızının annesine ve kendisine haksızlık yaptığını ileri sürdü. Öte yandan genç kızın annesine ve psikoloğuna sürekli olarak yaşamına son vereceği söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

HAVA YASTIĞINA DÜŞMÜŞTÜ

Olay 4 Temmuz Pazartesi günü saat 18.00'da Çankaya semtindeki meşhur Hilton Oteli'nin yanındaki 8 katlı otoparkın çatısında meydana gelmişti. Alsancak semtinde oturan annesi Gülsen C. ile birlikte yaşadığı öğrenilen 18 yaşındaki Azra Elibol, şu an kullanımda olmayan otele ait 8 katlı otoparkın çatısına çıkarak canına kıymak istedi. Uzun süren ikna çabalarına rağmen atlamaktan vazgeçmeyen Elibol, bir anda kendisini boşluğa bıraktı. Şans eseri hava yastığına düşen ancak atladığı sırada vücudunun bazı yerlerini çarpan genç kız yaralı olarak ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

ÖZEL HABER