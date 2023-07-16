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İzmir'de aşırı sıcaklar insanları bunaltıyor! 41 dereceyi gördü

Son günlerde ülke genelinde etkisini gösteren sıcaklıklar İzmirliler'i de etkiliyor. Kent genelinde aşırı sıcaklar vatandaşları bunalttı. Termometreler 41 dereceyi gördü.

İHA

Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, İzmir'i de etkisi altına aldı. Sıcakta çalışmak zorunda kalan vatandaşlar çeşme başında serinlemeye çalışırken, çocuklar ise tehlikeye rağmen süs havuzlarında yüzdü.

İzmir’de aşırı sıcaklar insanları bunaltıyor! 41 dereceyi gördü

İzmir'de hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Geçen haftadan bu yana adeta kavrulan kentte bugün de hava sıcaklığı 41 dereceyi gördü.

İzmir’de aşırı sıcaklar insanları bunaltıyor! 41 dereceyi gördü

Sıcaklara rağmen çalışmak zorunda olan vatandaşlar soluğu İzmir Saat Kulesi'nin çeşmelerinde aldı. Tehlikeli ve yasak olmasına rağmen çocukların serinlemek adına süs havuzlarını kullanmaları ise endişeye sebep oldu.

İzmir’de aşırı sıcaklar insanları bunaltıyor! 41 dereceyi gördü

"GÖLGELERİN ALTINA SIĞINIYORUZ"
Geçimini gül satarak sağlayan vatandaş, "İzmir'de havalar çok sıcak. Biz ekmek parası için mücadele eden insanlarız. Ancak sıcaktan dolayı insanların dışarı çıkmaması bizim işlerimizi de çok etkiliyor. Bugünler de geçecek inşallah. Sıcaktan korunmak için gölgelerin altına sığınıyoruz ve soğuk sular alıyoruz. Sıcaktan dolayı güller elimizde soluyor. Yarım saat içinde satamazsak çöpe atmak zorunda kalıyoruz. Bu da bizim zararımız oluyor. Normalde güllerin dayanması için gerekli sıcaklık 20 derecedir ancak biz şu an 40 dereceyi geçmiş vaziyetteyiz" dedi.

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