İzmir’de aşırı sıcaklar insanları bunaltıyor! 41 dereceyi gördü

"GÖLGELERİN ALTINA SIĞINIYORUZ"

Geçimini gül satarak sağlayan vatandaş, "İzmir'de havalar çok sıcak. Biz ekmek parası için mücadele eden insanlarız. Ancak sıcaktan dolayı insanların dışarı çıkmaması bizim işlerimizi de çok etkiliyor. Bugünler de geçecek inşallah. Sıcaktan korunmak için gölgelerin altına sığınıyoruz ve soğuk sular alıyoruz. Sıcaktan dolayı güller elimizde soluyor. Yarım saat içinde satamazsak çöpe atmak zorunda kalıyoruz. Bu da bizim zararımız oluyor. Normalde güllerin dayanması için gerekli sıcaklık 20 derecedir ancak biz şu an 40 dereceyi geçmiş vaziyetteyiz" dedi.