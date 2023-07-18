İzmir’de CHP’li başkan kepçeyle taksi durağını yıkmak istedi

İzmir'de skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan vukuatlarına bir yenisini daha ekledi. Başkan İlkay Girgin Erdoğan, herhangi bir UKOME kararı olmadan Mordağan Mahallesi'ndeki taksi durağını yıkmak istedi. Hukuksuz yıkıma engel olmak isteyen taksiciler araçlarını duraktaki kulübenin etrafına park etti.

Ekipler gece boyunca durakta bekleyen vinci dün (pazartesi) sabah saatlerinde bulunduğu yerden aldı. Bu duruma isyan etek taksiciler, "Kendi içlerinde karar alıyorlar. İmzadan geçiriyorlar ancak taksi mal sahiplerinin haberi yok. Tebliğ edilen bir evrak yok. Varsa da durağa ulaşmadı. UKOME kararına göre durak olması gerektiği yerde. Önceki gün Karaburun Belediyesi'nden Zabıta ve Fen İşleri Müdürlüğü aldıkları talimatla işlerin en yoğun olduğu gün ve saatte kepçeyi durağın önüne getirdi" dedi.

DURAĞI KALDIRACAĞIM, UKOME KARARINI DAHA SONRA ÇIKARTACAĞIM

Taksi şoförleri, "Daha sonra Belediye Başkan Yardımcısı alaycı bir tavırla, 'ben bu durağı kaldıracağım. UKOME kararını daha sonra çıkartacağım' dedi. Biz de araçlarımızı durağın etrafına dizerek kontak kapattık. Kepçenin çalışmasına mani olduk. Fen İşleri Müdürü, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'a yanımızda telefon açarak 'emirlerinizi bekliyoruz' dedi. Kolluk kuvveti çağırdı. Gelen jandarma bizi belediye çalışanlarını dinledi. Kavga çıkmadığı için jandarma daha sonra olay yerinden ayrıldı. Mordoğan'a gelen vatandaşlar kepçeyi durağın önünde görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Görüntü kirliliği oluşturdular. Siyasi nedenlerle durağımız yıkılmak isteniyor" diye konuştu.