Kır düğününde duvar can aldı

İZMİR'İN Torbalı ilçesinde feci bir olay yaşandı. Kır düğün bahçesindeki duvarın yıkılması sonucu 2 çocuk duvarın altında kaldı. 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan 7 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

DURUMU AĞIR

FEVZİ Paşa Caddesi'ndeki bir kır düğün bahçesinde, dekor amaçlı yapıldığı öğrenilen duvar, düğün sırasında Deniz Çelebi (9) ve Eğmen Gürbüz (7) adlı iki çocuğun üzerine devrildi. İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipler sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince duvarın altında kalan çocuklardan 9 yaşındaki Deniz Çelebi'nin hayatını kaybettiği, Eğmen Gürbüz'ün ise durumunun ağır olduğu belirlendi.

Ağır yaralı durumdaki Gürbüz, ambulansa alınarak Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Deniz Çelebi'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili olarak iki kişi gözaltına alındı.

ÖMER DUR