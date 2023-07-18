Kızılay uyardı: İzmir’de kan stokları azaldı

TÜRK Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Barış Dolaş, İzmir'de kan stoklarının azaldığını söyledi.

Barış Dolaş yaptığı açıklamada, "Okulların ve üniversitelerin kapanması, yaşadığımız sıcak havaların etkisi ve sonrasında geçirdiğimiz Kurban Bayramı tatili nedeniyle kan stoklarımızda ciddi azalmalar meydana gelmiştir. Kaynağı yalnızca insan olan hayati ilaç kanın temini konusunda sizlerin desteğine ihtiyaç vardır. Bu sayede lösemili bir çocuğun, doğum yapmış bir annenin ve trafik kazası geçirmiş bir insanın hayatta kalmasını sağlayabilirsiniz. Günlük olarak Ege Bölgesi'ndeki ekipleri; kanver.org, 168 ve @ kizilayegebolgekanmerkezi'nden paylaşarak 18-65 yaş aralığındaki siz değerli bağışçılarımızı kan bağışı noktalarına davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.