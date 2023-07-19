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Haberler İzmir Deniz Efe’nin ölümünde mesul müdür tutuklandı

Deniz Efe’nin ölümünde mesul müdür tutuklandı

Deniz Efe’nin ölümünde mesul müdür tutuklandı

İZMİR Torbalı'da kır düğün bahçesinde dekor amaçlı kullanılan duvarın altında kalan Deniz Efe Çelebi'nin (5) ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 kişiden işletme mesul müdürü D.S.Ş. tutuklandı. İşletme sahibi S.T, yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.

Olay, 16 Temmuz Pazar günü, Fevzi Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Dekor amaçlı kullanılan duvar, düğün sırasında devrildi. Deniz Efe Çelebi ile Eğmen Gürbüz (7) duvarın altında kaldı. Çelebi hayatını kaybetti, yaralanan Gürbüz ise Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Deniz Efe Çelebi Tire ilçesinde toprağa verildi.

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