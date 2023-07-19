İzmir’de çocukların kavgasına aileler karıştı! Bıçaklar sopalar havada uçuştu

İzmir'in Torbalı ilçesinde çocuklar arasında çıkan ve ailelerin de karışmasıyla büyüyen kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam 20.30 sıralarında Torbalı ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuklar arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan kavgaya ailelerinde dahil olmasıyla olay, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Meydana gelen olayda Celal Bulut, bıçaklanarak yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde durumu ağır olduğu belirlenen Bulut'u ambulans ile Torbalı Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Bulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.