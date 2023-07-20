Bergama zirvede

İzmir'deki 30 ilçe belediye ve belediye başkanları arasında sosyal medya kullanımı performans araştırması yapıldı. Millet Bahçesi, Zeytinpark, Selinos Antik Kanal ve Restorasyon Projesi başta olmak üzere ilçesine bugüne kadar toplamda 2 milyarın üzerinde yatırım kazandıran Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, hizmette olduğu gibi sosyal medya alanında da en fazla etkileşimi alarak birinci oldu.

DİĞERLERİNE FARK ATTI

Geçen Haziran ayında bir araştırma şirketi tarafından kentteki 30 ilçe belediye ve belediye başkanları arasında yapılan sosyal medya analiz raporu yayınlandı. Raporda sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlara gelen beğeni, yorum, retweet ve paylaşım sayılarının istatistikleri değerlendirildi. Sosyal medya analiz raporuna göre, AK Partili Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, facebook, twitter ve instagram platformlarında toplam 89 bin 824 etkileşim alarak diğer ilçe belediye başkanlarına fark attı.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'yu sırasıyla toplamda 79 bin 826 etkileşim alan Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran ile 59 bin 349 etkileşim alan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay izledi.

2 MİLYARLIK YATIRIM

2019 yılı yerel seçimlerinde Bergama Belediyesi Başkanlığı koltuğuna oturan AK Partili Hakan Koştu'nun sosyal medyada etkin olduğu kadar ilçedeki belediyecilik hizmetlerinde de ön sıralarda yer aldığı ifade edildi. Yaklaşık 4,5 yıllık görev süresini geride bırakan Koştu'nun bu süreçte alt ve üst yapı hizmetleri başta olmak üzere Bergama'ya 2 milyarın üzerinde yatırım kazandırdığı da dikkatlerden kaçmadı.

YATIRIMLARDAN BAZILARI

YETKİLİLERDEN alınan bilgiye göre; Bergama'ya kazandırılan ve halen çalışmaları devam eden, içerisinde otopark, ticari alan, biyolojik gölet ve çocuk oyun grupları gibi birçok sosyal donatının bulunduğu Millet Bahçesi'ne toplam 167 milyon, şehrin imajına değer katan ve 37 bin metrekare alanda yapılan Zeytinpark'a 14 milyon 968 bin, ilçenin kanayan yarası haline gelen yol çilesinin bitirilmesi için merkez ve dış mahallelerdeki güzergahların iyileştirilmesi için 13 milyon 995 bin, tarihi dokunun korunması ve ortaya çıkarılması için devreye alınan Selinos Antik Kanal ve Restorasyon Projesi'ne 33 milyon liralık yatırım yapıldığı vurgulandı.