İzmir Otogarı yıl sonunda yıkılıyor

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Otogarı'nın bu yılın sonunda yıkılacağını açıkladı. Dün akşam sosyal medya hesabından paylaşım yapan Soyer, "İzmir Otogarı'nın bu hali ne? Asla İzmir'e yakışmayan bir yapı. Bundan tam 25 yıl önce, tüm hakları bir firmaya devredilmiş olması sebebiyle elimizi kolumuzu bağlayan kördüğüm, Aralık 2023'te çözülecek. Biz de aynı gün yıkıma başlayacağız" ifadelerini kullandı.

"26 TEMMUZ'U BEKLEYİN"

SOYER, şunları kaydetti: "Otogarı, haftaya bugün detaylarını paylaşacağım bambaşka bir ana transfer merkezine dönüştüreceğiz. Yakında şehrimize gelenleri, İzmir'e çok yakışacak bir Ana Transfer Merkezi karşılayacak. 26 Temmuz'u bekleyin."