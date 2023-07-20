  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir ŞUT timi zehir tacirlerine göz açtırmıyor

İzmir ŞUT timi zehir tacirlerine göz açtırmıyor

İzmir'de zehir tacirlerine yönelik olarak özel oluşturulan Şok Uygulama Timi (ŞUT) ekipleri, son bir haftada yaptığı 4 ayrı çalışmada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA
İzmir ŞUT timi zehir tacirlerine göz açtırmıyor

İzmir'in Bornova ilçesinde sokakta uyuşturucu satan zehir tacirlerini yakalamaya yönelik olarak özel oluşturulan Şok Uygulama Timi (ŞUT) ekipleri, ilçede son bir haftada 4 ayrı önemli çalışma yaptı.

Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda, çok sayıda sentetik ecza, esrar ve kokain ile hassas teraziler, silah ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen paralar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 5'i ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA