İzmir ŞUT timi zehir tacirlerine göz açtırmıyor

İzmir'in Bornova ilçesinde sokakta uyuşturucu satan zehir tacirlerini yakalamaya yönelik olarak özel oluşturulan Şok Uygulama Timi (ŞUT) ekipleri, ilçede son bir haftada 4 ayrı önemli çalışma yaptı.

Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda, çok sayıda sentetik ecza, esrar ve kokain ile hassas teraziler, silah ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen paralar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 5'i ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.