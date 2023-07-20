Kovid-19 salgını koyun ve keçiler üzerinde incelenecek

EGE Üniversitesi'nden araştırmacıların Kovid-19 salgınının koyun ve keçiler üzerinden incelenmesine yönelik projesi TÜBİTAK'tan destek aldı. Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Ün'ün yürütücülüğünde "Türkiye'de Yetiştiriciliği Yapılan Koyun ve Keçi Irklarında ACE2 Reseptör Varyasyonlarının Araştırılması ve Covid-19'u Bulaştırıcılıkları Açısından SARS-CoV-2 ile Etkileşiminin İncelenmesi" başlıklı proje hayata geçirildi. Kovid-19 ile mücadele için bir koyun, keçi üretim modeli geliştirerek belirli ırkların salgın döneminde izole edilmesi veya üretiminin kısıtlanmasının yanında belirli ırkların üretiminin artırılması için salgın koşullarına yardımcı bir üretim platformu oluşturulacak.

ÜRETİM MODELİ GELİŞTİRİLECEK

PROJE çerçevesinde 31 farklı koyun ve 7 keçi ırkı üzerinde çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Ün "Kovid-19'un uzun yıllar önemini koruması beklendiğinden belirli ırkların salgın döneminde izole edilmesi veya üretiminin kısıtlanması yanında belirli ırkların da üretiminin artırılması için salgın koşullarına yardımcı bir üretim modeli geliştirilecek." diye konuştu