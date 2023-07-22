Dolandırıcılara 100 milyon liralık darbe!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suç gelirinin aklanması ve önlenmesi' suçlarına karıştıkları belirlenen Ö.F.S. liderliğindeki suç örgütüne yönelik harekete geçti. Ekipler, İzmir merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon yaptı. İzmir'de 32, Türkiye genelinde ise toplam 2 bin 12 kişinin şikayetçi olduğu suç çetesine yönelik operasyonda 76 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 7 kişinin daha arandığı bildirildi.

"YOĞUNLUK VAR" DİYE OYALAMIŞLAR

Şüphelilerin, kurdukları sahte internet siteleriyle yurt dışına vize almak için müracaat eden kişileri kandırdıkları bildirildi. Şüphelilerin, oluşturdukları sahte internet sitelerini, web sitelerinin arama motorlarında üst sıralara taşıdıkları da belirlendi. Vatandaşların, bu sitelerdeki irtibat numaralarını aradığında şüphelilerin ağına düştüğü, 'vize ücreti' adı altında ödeme yapması istenerek dolandırıldığı anlaşıldı. Ayrıca şüphelilerin, IBAN yoluyla vize ücreti adı altında vatandaşlardan para alıp, 'yoğunluk' var diyerek 1-2 aylık bir vize alma süresi verdikleri, bu süre zarfında mağdurların dolandırıldıklarını bile anlayamadıklarının tespit edildiği bildirildi.

ALTIN, DÖVİZ VE LÜKS ARAÇ SATIN ALMIŞLAR

POLİS ekiplerinin araştırmasında, vatandaşın parayı gönderdiği IBAN numarasına bağlı görünen şirketlerin var olmadığı, yatırılan paraların ise paravan olduğu tespit edilen yaklaşık 25 şirketin hesabına aktarıldığı belirlendi. Elde edilen haksız kazancın, bir kısmının döviz veya altına çevrildiği, bir kısmını 3'üncü kişiler adına şahıs ve şirket hesaplarına yatırıldığı, bir kısmıyla da lüks otomobiller alındığının tespit edildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN EKİPLERE TEBRİK MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da operasyonu sosyal medyadan duyurdu. Yerlikaya, operasyonun detaylarını da paylaştığı paylaşımında İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini tebrik etti. Yerlikaya ayrıca "Siber suçlarla mücadelemiz aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı.