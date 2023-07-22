Gaziemir Belediyesi’nin yüksek kaldırımı vatandaşı mağdur etti

İzmir Gaziemir'de oturan bir vatandaş, garaj girişine belediyenin yüksek kaldırım döşemesine tepki gösterdi. Otomobilini yola çıkarmakta zorlandığını belirten Belgin Uslu, "Belediye sokağımızda çifte standart uyguluyor, seyahat özgürlüğümüz engelleniyor" dedi.

EVDE HAPİS KALDIK

547 sokakta yaşanan olayda Belgin Uslu, garaj girişine Gaziemir Belediyesi tarafından yüksek kaldırım döşenmesi karşısında şoke oldu. Aracını garajdan çıkaramadığını söyleyen Uslu, "Normalde garaj önünün rampalı olması lazım ama şu an kaldırım yüzünden evde hapis kaldık. Seyahat özgürlüğümüz engelleniyor. Diğer komşularımızın garaj girişine kaldırımlar yatay şekilde döşenmişken bir tek bizim binanın önündeki kaldırım yüksek tutuluyor" dedi. Gaziemir Belediyesine ulaşmaya çalıştıklarını ancak sonuç alamadıklarını dile getiren Uslu, "Kaldırımdan inmeye çalışırsak araca zarar gelecek. Buradan Başkan Halil Arda'ya seslenmek istiyorum; adalet herkes için vardır. Çifte standarda son verilmesi lazım" dedi.