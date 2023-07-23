Büyükşehir’de büyük mobbingin fotoğrafları!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde saçma sapan, skandal iş ve icraatlar bitmiyor. Yeni Asır da bunları, şu ana kadar da şahit olduğunuz gibi, bulup çıkarıyor ve kamuoyuna duyuruyor. İşte son bomba...

Büyükşehir Belediyesi'nde çeşitli anlaşmazlıklar yüzünden yöneticilerin 'sakıncalı' bulup Kent Arşivi, Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'ne sürdüğü devlet memurlarına, kamyonetle eşya taşıttırılıyor. İşte burada gördükleriniz de bu akılalmaz mobbingin fotoğraları...

Gördüğünüz gibi 'sakıncalı' memurlara, gölgede 42 dereceyi bulan ve 50 derece hissedilen sıcaklarda kamyonetlere eşya yükletiliyor. Mobbing bununla da sınırlı kalmıyor. Memurlar yükledikleri kamyonete biniyor ve Üçkuyular'daki belediye deposuna gidiyor. Burada da kamyonete yükledikleri malzemeleri indirip depoya yerleştiriyor.

ESKİ DAİRE BAŞKANI

Yeni Asır olarak edindiğimiz fotoğraflarda yük taşıtılırken görüntülenenler arasında İZSU'da iki yıla yakın Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı yapan endüstri mühendisi Özgür Akkavak da yer alıyor. Akkavak, daha bir yıl önce Daire Başkanı olarak İZSU Genel Kurulu'nda kürsüye çıkıp belediye meclis üyelerine İZSU hakkında detaylı bir sunum yapmıştı. Akkavak, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Gürkan Erdoğan'ın kurumdan ayrıldığı dönemde daire başkanlığından istifa etmişti. Ardından da APİKAM'da mühendis kadrosunda görevlendirilmiş, bir diğer ifadeyle buraya sürülmüştü. İki yıla yakın daire başkanlığı yapmış bir endüstri mühendisine, böyle eşya taşıtılması nasıl bir akıldır, nasıl bir vicdandır?

SOYER'İN TABLOLARI

Yine daha önce Mali Hizmetler Daire Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nda görev yapan 14 yıllık memur ve daha önce belediye yöneticileriyle tartışmalar yaşayıp savcılığa şikayette bulunan Tuncay Özkan da eşya yükletilip taşıttırılanlar arasında bulunuyor. Belediye içindeki HDP yapılanmasına itiraz ettiği belirtilen Özkan da en son Kent Arşivi, Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü'nde veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak sürülmüştü.

Bu arada yine devlet memuru Bülent Kılınç'a da eşya taşıyanlar arasında yer aldı. Yeni Asır'ın ulaştığı fotoğraflarda büro personeli Selin Ezel Çakar ve Hülya Altıntop gibi kadın çalışanlara da eşya taşıtıldığı görülüyor.

Eşya taşıtılanlar arasında engelli raporu olanların da yer aldığı öne sürülüyor. Şirket elemanı gözüken büro personellerine eğer taşıma işlemine katılmazlarsa iş akitlerinin fesh edileceğinin söylendiği de iddialar arasında. Bu arada edindiğimiz bilgiye göre memurlara en son Başkan Tunç Soyer'in misafirlerine hediye etmek için alınan tablolar taşıtıldı.

İŞÇİLER VAR AMA...

Şunu da not düşelim... Son günlerde artan sıcaklıklarla ilgili belediye personeline yüksek sıcaklarda çalışırken dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili genelge yayınlamıştı. Bir yandan böyle bir genelge yayınlayıp diğer yandan şu günlerde 50 derece hissedilen sıcaklarda hem de bu işle uzaktan yakından alakası olmayan devlet memurlarına eşya taşıtılması çok büyük bir ayıp.

Biliyoruz ki, normal koşullarda bu işleri belediyenin destek hizmetleri müdürlüğü personeli işçilerin yapması gerekiyor. Yani belediyede bu işleri yapmak için istihdam edilmiş yüzlerce işçi var. Ancak, anlaşılan onların hepsi partililerden, HDP'den torpilli olduğu için bu işlerde pek kullanılmıyorlar. Diğer yandan da daha önce bazı şeylere itiraz etmeleri nedeniyle sürülen memurlara da işkence yapılıyor.

Sürekli sevgi, çiçek, dayanışma mesajları veren ve 'hümanist' söylemlerde bulunan Başkan Tunç Soyer'in yönettiği belediyede böyle işlere imza atılması 'bu söylemlerdeki samimiyeti' de net bir şekilde gösteriyor. Bu uygulamaya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve savcıların el koyması gerekiyor.