Eşsiz konumlu Modda Port sahiplerini buluyor

İzmir körfezi manzarası ve modern mimari tasarımıyla dikkat çeken Modda Port'ta anahtarlar sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Yatırımcıların örnek daireyi gezerek tam not verdiklerini belirten Satış ve Pazarlama Yöneticisi Cem Tekoral, projeden ev alan Serkan Yılmaz'a anahtarlarını teslim etti.

SAKİN VE HUZURLU

Cem Tekoral, Alsancak liman arkasında en son yapı teknolojileri kullanılarak inşa edilen Modda Port'un, özgün mimarisi ve deniz konseptiyle ilgi gördüğünü söyledi. Modda Port'un A Plus kategorisinde, tek bloktan oluşan bir residence projesi olduğunu söyleyen Tekoral, "Modda Port, tasarımını Ege Denizi'nin masmavi renginin huzurundan alan, minimalist, her detayı incelikle tasarlanmış deniz ile iç içe bir proje. Her katta 3 ile 4 dairenin olduğu projede, geniş ve ferah iç tasarımlar ile büyük hacimli dairelere yer verildi. İç ve dış mimariyi tasarlarken büyük hacimli dairelere yer vererek sakin ve huzurlu bir yaşamı ön plana çıkartmak istedik. Katlarda az dairenin olduğu ve tamamı mesken olan çok özel bir projeyi yaşama geçiriyoruz. Butik bir proje olan Modda Port'ta 22 katta toplamda 77 adet bağımsız bölüm bulunacak" diye konuştu.

DEPREME DAYANIKLILIK

İzmir Körfezi'nin karşısında, Alsancak Limanı'nın hemen arkasında denize ilk parselde yer alan Modda Port'un ulaşım olanakları ile de hayatı kolaylaştırdığını dile getiren Cem Tekoral, şunları söyledi: "Ulaşımın en kolay noktasında bulunan Modda Port Projesine, 150 metre mesafede İZBAN, Metro, Tramvay, Otobüs gibi toplu taşıma araçlarının en önemli aktarma istasyonu konumundaki Halkapınar İstasyonu bulunuyor. Proje, depreme dayanıklılığı ile de dikkat çekiyor. İleri inşaat tekniği ile 50 metre yerin altında zemini sıkılaştırarak inşa edilen proje kullanılan teknik bazında sayılı projeler arasında bulunuyor. Yüksekliği yaklaşık 70 metreyi bulan projenin neredeyse bir o kadar da yerin altına inerek baret temel üzerine, aplike radye temel sistemi ile inşa edildi. 80x280 cm boyutlarında temelin alt seviyesinden itibaren, 30, 35, 40 ve 50 metre derinliğinde toplamda 53 adet dikdörtgen kesitli C30 hazır betonlu baret temel yapıldı. Binanın temel sistemi 240 cm yüksekliğinde radye plaktır. Modda Port Projesi; İTÜ ve 9 Eylül Üniversitesi olmak üzere, iki ayrı kurumun öğretim görevlileri ile birlikte, ileri hesap yöntemlerine göre analiz edildi. Bu nedenle hem güvenli hem de uzun yıllar huzurla yaşayabileceğiniz bir eve sahip olacaksınız."

TÜM DAİRELER DENİZ GÖRÜYOR

İZMİR körfezine hakim bir konumda bulunan Modda Port'ta tüm dairelerin deniz keyfini yaşayabileceğini de ifade eden Cem Tekoral, "Modda Port, toplam 3 bin 194 metrekare arsa alanına sahip. Tamamı konut olan projede, her daire denizi görecek şekilde konumlandı. Geniş ve ferah iç tasarımları ile büyük hacimli dairelere yer verildi. Kesintisiz deniz manzarasına sahip 2+1 ve 3+1 daire seçeneklerinden oluşan projede; profesyonel site yönetimi, kapalı otopark, kapalı bahçe, tenis kortu, fitness salonu, kapalı havuz, SPA ve çeşitli residence hizmetleri sizin ve aileniz için en ince detaylarla düşünüldü. Modda Port'ta ticari alanlar bulunmuyor, tamamen konut ve sosyal alanlardan oluşuyor. Proje sade, huzurlu ve konforlu bir şekilde İzmir'de yaşama imkanı sunuyor. Ayrıntılı bilgi almak isteyenler Alsancak Plevne Bulvarındaki satış ofisimizi ve www. moddaport.com adresini ziyaret edebilir" dedi.