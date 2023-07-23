İzmir’de KPSS heyecanı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan KPSS'nin 'Genel Yetenek ve Genel Kültür'den oluşan sabah oturumu, saat 10.15'te başladı. İzmir'deki sınav noktalarından biri de Konak'taki Atatürk Lisesi oldu.

Sabah erken saatlerinde sınav merkezlerinin yolunu tutan adaylar ve yakınları, sınav heyecanı yaşadı. Aylar süren çalışmaların karşılığını almak için okula gelen adaylar, kimlik ve sınava giriş belgeleri ile salonlara alındı.

Kapı önlerinde bekleyenler de sevdiklerini dualarla sınav merkezlerine uğurladı. Genel Yetenek ve Genel Kültür testinde adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika verildi. Sınavda 2'nci oturum olan Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak.