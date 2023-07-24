Toplu ulaşımın kraliçeleri

Şehir içi trafiğinin yoğun olduğu İzmir'de Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşımada hizmet veren otobüslerde kadın şoför dönemi başladı. 148 kadın otobüs şoförünün görev yaptığı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı anketlerde de kadınlar öne çıktı. Kadın şoförlerin kullandığı otobüslerde 10 binden fazla anket yapılırken, vatandaşların yüzde 74'ü olumlu görüş bildirdi. Yaklaşık 4 yıldır otobüs şoförü olarak görev yaptığını söyleyen Sibel Doğan, "Herkes sevdiği işi yapmalı diye yola çıktım. Araç kullanmayı da çok seviyorum. İlanı görünce başvurdum. İnsanlar tarafından çok olumlu tepkiler alıyorum. Hepsi memnun. Tüm şoförlerin kadın olmasını isteyen bile var" dedi. Otobüs şoförlüğü yapma kararına ailesinin çok şaşırdığını ifade eden Doğan, "Ailem bana çok destek oldu" diye konuştu.

HAYALİ ŞOFÖRLÜKTÜ

Mesleğini severek yaptığını belirten Gülfer Afyonlu ise, "Araç kullanmayı çok seviyorum. Hep yakıtına, vergisine karışmadan şoförlük yapmayı hayal ediyordum. Hakikaten öyle oldu. Bizim aracımıza binen ilk şaşırıyor 'kadın şoföre bak' diyorlar. Artık bu duruma alışıldı, 'kadın şoförle devam edelim yolumuza' diyenler bile var" şeklinde konuştu.

OYUNCAK GİBİ GELİYOR

Büyük araç kullanmayı sevdiği için bu işe başladığını söyleyen Nagihan Bişgin de, "Eşim benim en büyük destekçim oldu. Büyük araçtan indikten sonra küçük araç oyuncak gibi gelmeye başladı. İzmirliler bize alıştı ama şehir dışından gelenler hala şaşırıyor" dedi. Kadın şoförlerin çok kibar olduklarını ve trafik kurallarına uyduklarını söyleyen vatandaşlar, "Onları gördükçe gurur duyuyoruz" diye konuştular.