9 Eylül Kapısı’nın kaderi ortak kararla çizilmeliydi

MİMARLAR Odası İzmir Şubesi, Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi ve Kültürpark Platformu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kültürpark'ta sürdürdüğü rekonstrüksiyon çalışmaları ile ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamada 1939 yılında Yüksek Mimar Ferruh Örel tarafından tasarlanmış ve yapımı aynı yılın Fuar açılışına yetiştirilmiş olan 9 Eylül Kapısı'nda devam eden çalışmalar hatırlatılarak, "Tüm kültürel mirasımızda olduğu gibi modern mimarlık miraslarının yıkılmadan korunması ve restore edilmesi esastır ve çok güçlü gerekçeler olmadığı zaman rekonstrüksiyona başvurulmamalıdır. Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı hazırlanması öncesinde yapılan arama konferansı ve çalıştaylarda da, plan hazırlık sürecinde de ilgili odalar ve Kültürpark Platformu olarak görüşlerimizi belirttiğimiz üzere kentin hafıza mekanlarına yönelik müdahalelerin katılımcı bir karar süreci doğrultusunda alınması çok önemlidir" denildi.