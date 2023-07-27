İzmir Büyükşehir’de işçiler iş bırakıyor!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden İZELMAN ve İZENERJİ'de çalışan 18 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi Nisan ayında imzalanarak yürürlüğe girmişti. Toplu iş sözleşmesinde yer alan geriye dönük işçi alacakları ile ilgili işçilere ödeme yapılmaması üzerine işçilerin üyesi olduğu Genel İş İzmir 1, 2, 3 ve 9 No'lu Şubeler İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile görüşme gerçekleştirdi ancak görüşmelerden işçileri tatmin eden bir sonuç çıkmadı.

CUMA YARIM, SALI TAM GÜN

Geriye dönük alacakların ödeme takvimi ile ilgili bir gelişme sağlanaması üzerine sendikalar dün ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada 28 Temmuz Cuma günü (yarın) yarım gün iş bırakacaklarını açıkladı. İşçiler mesai saatleri ile birlikte Kemeraltı'ndaki Egemenlik Binası önünde bir araya gelecek. Yine bir gelişme yaşanmazsa gelecek Salı günü işçiler tam gün iş bırakma eylemi gerçekleştirecek.

ESHOT'UN DURUMU NETLİK KAZANMADI

İş bırakma eylemi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin acil birimlerini kapsamayacakken otobüslerin kontak kapatıp kapatmayacağı ise henüz netlik kazanmış değil. İşçilerin ortalama olarak 20 bin - 40 bin TL arasında değişen bir alacağı bulunuyor.