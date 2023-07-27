Valilik açıkladı! Kınık’taki orman yangınının sebebi belli oldu

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 9 helikopter, 12 yangın söndürme uçağı, 39 arazöz, 18 su tankeri; İzmir İtfaiye Daire Başkanlığı 7 su tankeri ve 5 itfaiye arazözü, Devlet Su İşleri 2 paletli iş makinası, İzmir il Jandarma Komutanlığı 18 Jandarma Asayiş Timi, 2 trafik Timi olmak üzere 81 personel ve 1 TOMA aracı; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü 9 TOMA aracı; Karayolları 2.Bölge Müdürlüğü 3 iş makinesi ve çevre ilçe belediyeleri 14 iş makinesi ve arazöz ile müdahale etti.