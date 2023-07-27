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Haberler İzmir Valilik açıkladı! Kınık'taki orman yangınının sebebi belli oldu

Valilik açıkladı! Kınık'taki orman yangınının sebebi belli oldu

İzmir'in Kınık ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin canla başla mücadelesi sonrası 2. gününde söndürüldü. Valilik yangının çıkış sebebini açıklarken olayla ilgili gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA

İzmir'in Kınık ilçesinde balya makinesinin alev alması sonucu meydana gelen orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan vatandaş, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Valilik açıkladı! Kınık’taki orman yangınının sebebi belli oldu

İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, dün saat 14.13 sıralarında Musacalı Mahallesi'nde yaşayan A.Ç. isimli vatandaşın balya makinesinin yanması ile orman yangını başladığı, yangının rüzgarın etkisiyle kısa sürede Balabanlı, Sucahlı, Karatekeli ve Çiftlikköy bölgelerindeki ormanlık alana yayıldığı bildirildi.

Valilik açıkladı! Kınık’taki orman yangınının sebebi belli oldu

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 9 helikopter, 12 yangın söndürme uçağı, 39 arazöz, 18 su tankeri; İzmir İtfaiye Daire Başkanlığı 7 su tankeri ve 5 itfaiye arazözü, Devlet Su İşleri 2 paletli iş makinası, İzmir il Jandarma Komutanlığı 18 Jandarma Asayiş Timi, 2 trafik Timi olmak üzere 81 personel ve 1 TOMA aracı; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü 9 TOMA aracı; Karayolları 2.Bölge Müdürlüğü 3 iş makinesi ve çevre ilçe belediyeleri 14 iş makinesi ve arazöz ile müdahale etti.

Valilik açıkladı! Kınık’taki orman yangınının sebebi belli oldu

Yangın anında tedbiren Balaban, Karatekeli, Çiftlikköy ve Sucahlı mahallelerinde yaşayan toplam 588 vatandaş ve köylerde bulunan canlı hayvanlar tahliye edilerek Kınık'taki Öğretmen Evi'nde misafir edildi.

Gece saat 03.00 sıralarında etrafı çevrilen yangın, sabah saatlerinde tamamen kontrol altına alındı. Yapılan açıklamada, yangın nedeniyle can kaybı ve yaralanma olayının yaşanmadığı; herhangi bir yerleşim yeri ve meskenin zarar görmediği belirtildi.

Valilik açıkladı! Kınık’taki orman yangınının sebebi belli oldu

ADLİ KONTROLLE SERBEST
Öte yandan yangının başlamasına sebep olan balya makinesinin sahibi A.Ç., gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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