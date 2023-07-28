AK Gençlik İzmir’de A kadro değişimi

AK Parti İzmir Gençlik Kolları'nda, Yürütme Kurulu'nda değişiklik gerçekleştirildi. Yeni Yürütme Kurulu'nda İl Başkanı: Recep Tayyip Taslak, Siyasi Ve Hukuki İşler Başkanı: Emre Demir, Teşkilat İşleri Başkanı: Abdulhakim Evin, Seçim İşleri Başkanı: Enes Şerif Varan, Tanıtım Ve Medya Başkanı: Mustafa Gündoğan, Dış İlişkiler Başkanı: Hatice Kübra Çiftçi, Sosyal Politikalar Başkanı: Aydan Karabuğa, Yerel Yönetimler Başkanı: Yasemin Ulgaç, Ekonomi Ve Mali İşler Başkanı: Zafer Önal, Sivil Toplum Ve Halkla İlişkiler Başkanı: Belgin Aydın, Üniversiteler Başkanı: Ozan Tektaş, Yeni Seçmen Başkanı: Yiğit Küçükali, Ar-Ge Ve Eğitim Başkanı: Selin Atılgan, İnsan Hakları Başkanı: Kudret Ergin, Çevre, Şehir Ve Kültür Başkanı: Atakan Çalışkan, Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Başkanı: Mehmetcan Telingün, İl Sekreteri: Ahmet Özdemir görev alıyor.