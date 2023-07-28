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Haberler İzmir İzmir Büyükşehir'de geriye dönük alacak krizi! İşçiler yarım gün iş bıraktı

İzmir Büyükşehir'de geriye dönük alacak krizi! İşçiler yarım gün iş bıraktı

CHP'li Tunç Soyer'in yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası üyeleri, Konak'taki Egemenlik Evi önünde geriye dönük alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle yarım günlük iş bırakma eylemi yaptı.

AA
İzmir Büyükşehir’de geriye dönük alacak krizi! İşçiler yarım gün iş bıraktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası üyeleri, geriye dönük alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle yarım günlük iş bırakma eylemi yaptı.

Genel-İş 1, 2, 3 ve 9 No'lu şube üyeleri Konak'taki Egemenlik Evi önünde bir araya geldi.

Genel-İş 3 No'lu Şube Başkanı Faruk Saral, İzelman ve İzenerji şirketlerinde çalışan 18 bin üyenin toplu iş sözleşmesinden doğan farklarını alamadıkları için yarım gün iş bırakma eylemi yapma kararı aldıklarını söyledi.

Enflasyon altında ezilen işçinin alacaklarından dolayı sıkıntı yaşadığını ifade eden Saral, şunları kaydetti:

"Toplu iş sözleşmesinde yazan bu yasal sürelerin arasında geçen zaman diliminde alacaklarımız Türkiye şartlarında erimedi aslında kayboldu. İşçi ay sonunu zor getiriyor. İzmir Büyükşehir Belediye işçileri gece gündüz demeden 7 gün 24 saat esasına göre doğumdan ölüme, soğuk, sıcak demeden büyük bir özveriyle belediyenin gülen yüzü ve hizmet edenleriyiz. İşte bu yüzden hizmeti üreten biz emekçilersek ödemeler noktasında ve öncelik alın teri döken bu gülen yüzlerin olmalıdır."

Saral, alacakların tahsil edilememesi durumunda 1 Ağustos'ta tam gün iş bırakma eylemi yapacaklarını sözlerine ekledi.

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