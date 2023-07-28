İzmir, Çanakkale ve Kütahya’da yangınlar kontrol altına alındı

ÖDEMİŞ VE KINIK'TA KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Ödemiş ve Kınık ilçelerinde önceki gün başlayan orman yangınlarının havadan ve karadan etkin müdahale sonucunda kontrol altına alındığını açıkladı. İzmir'in Ödemiş ilçesi Küçükkavulcuk mahallesinde önceki gün öğle saatlerinde zeytinlikte başlayan ardından makilik ve ormanlık alana sıçrayan yangına havanın kararmasının ardından müdahale karadan devam etti. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın yaklaşık 9 saat sonra kontrol altına alındı. Orman yangını rüzgarın da etkisiyle büyürken, alevlerin ilerlediği Çiftlik, Balaban ve Karatekeli mahalleleri tedbir amacıyla boşaltıldı.

KÜTAHYA'DA 180 HEKTARLIK ZARAR

KÜTAHYA'DA 9 saat sonra kontrol altına alınan yangında 180 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Tavşanlı ilçesi Balıköy beldesi Gevrekler köyü yakınlarında çıkan orman yangını 9 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yangına 29 arazöz, 35 su ikmal aracı, 13 dozer ile çevre il ve ilçelerden de bölgeye sevk edilen 11 belediyenin itfaiye aracı, 21 su tankeri, 25 pikap, çok sayıda iş makineleri ve 5 yer ekibi olmak üzere bin 55 personelle müdahale edildiğini açıkladı.

ÇANAKKALE'DE YANGIN 16 SAAT SÜRDÜ

ÇANAKKALE'NIN merkeze bağlı Sarıbeyli köyünde önceki gün 22.30 sıralarında çıkan orman yangını, 16 saat sonra kontrol altına alındı. 14 hektar alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları sürüyor. Merkeze bağlı Sarıbeyli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 35 arazöz, 5 dozer, 8 ilk müdahale aracı, 8 su ikmal aracı, 4 iş makinesi ve 300 personel ile çevre belediyelerin itfaiye ekiplerinin yanı sıra İl Jandarma Komutanlığına ait TOMA ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, 16 saat süren yangını yoğun çabalar sonucunda kontrol altına aldı.

KEMER YANGINI 4. GÜNÜNDE

ANTALYA'NIN Kemer ilçesi Göynük Değirmendere mahallesinde pazartesi günü saat 21.08 sırasında çıkan orman yangını, 4. günde yüksek kesimlerde devam ediyor. Havadan helikopter ve uçaklarla yoğun şekilde müdahale edilen yangın, Beydağı Sahil Milli Parkı'nın zirvesinde aralıklı şekilde derin vadiler içinde sürüyor. . Göynük Mahallesi'nin üst bölümünde süren yangının yön değiştirmesi ihtimaline karşı mahalle içinde de ekipler teyakkuz halinde bekliyor.

SICAKLIK DÜŞTÜ

ÖNCEKI gün 43-45 dereceye çıkan kavurucu sıcaklıkların ardından dün havanın neredeyse 7-8 derece düşmesiyle Ege Bölgesi illeri bir nebze olsun rahatladı.

EGE'DE HAVA

AZ bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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