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İzmir'de silahlı saldırı dehşeti! Seyir halindeyken kurşun yağdırdılar

İzmir’in Konak ilçesinde, motosikletiyle seyir halinde olan yabancı uyruklu El Muhammed (20), yanından geçen otomobildeki kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tedavi altına alınan Muhammed'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken polis ekipleri, saldırıdan sonra kaçan otomobildeki şüphelileri yakalamak çalışma başlattı.

DHA
İzmir’de silahlı saldırı dehşeti! Seyir halindeyken kurşun yağdırdılar

İzmir'in Konak ilçesi Bozkurt Mahallesi 844 Sokak'ta saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, yabancı uyruklu El Muhammed, motosikletle seyir halindeyken, aynı istikamette giden otomobilden ateş açıldı. Muhammed, bacağına isabet eden 2 kurşun nedeniyle kullandığı motosikletten düştü ve başından yaralandı. Şüpheliler, otomobille olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde durumu ağır olan Muhammed, ambulans ile İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Muhammed'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri, saldırıdan sonra kaçan otomobildeki şüphelileri yakalamak çalışma başlattı.

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