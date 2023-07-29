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Büyükşehir Belediyesi işçileri ‘iş bıraktı’

Büyükşehir Belediyesi işçileri ‘iş bıraktı’
İZMİR Büyükşehir Belediyesinde çalışan DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası üyeleri, geriye dönük alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle yarım günlük iş bırakma eylemi yaptı. Genel-İş 1, 2, 3 ve 9 No'lu şube üyeleri Konak'taki Egemenlik Evi önünde bir araya geldi. Genelİş 3 No'lu Şube Başkanı Faruk Saral, İzelman ve İzenerji şirketlerinde çalışan 18 bin üyenin toplu iş sözleşmesinden doğan farklarını alamadıkları için yarım gün iş bırakma eylemi yapma kararı aldıklarını söyledi. Saral, alacakların tahsil edilememesi durumunda 1 Ağustos'ta tam gün iş bırakma eylemi yapacaklarını sözlerine ekledi.
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