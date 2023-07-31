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Haberler İzmir Hipodrom meydan muharebesi! İzmir'deki kavgada kürekler konuştu

Hipodrom meydan muharebesi! İzmir'deki kavgada kürekler konuştu

İzmir Buca’da bulunan hipodromda at sahipleri arasında sıra nedeniyle kavga meydana geldi. 6 kişinin yaralandığı kalabalık grubun küreklerle birbirlerine girdikleri kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

AA
Hipodrom meydan muharebesi! İzmir’deki kavgada kürekler konuştu

İzmir'in Buca ilçesinde bulunan Türkiye Jokey Kulübünün (TJK) Şirinyer Hipodromu At Hastanesi'nde at sahipleri arasında çıkan sıra kavgasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şirinyer Hipodromu At Hastanesi'nde atların kontrolleri için sıraya giren sahipleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine kürekle saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Polis ekipleri tarafları ayırırken, olayda yaralanan 6 kişi çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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