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İzmir'de kamyon TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü

İzmir'in Aliağa ilçesinde konteyner yüklü TIR'a arkadan çarpan domates yüklü kamyonun sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti.

İHA
İzmir’de kamyon TIR’a arkadan çarptı: 1 ölü

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kuzey Ege Otoyolu Aliağa mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çandarlı istikametinden İzmir istikametine giden Murat Zencir (22) idaresindeki 35 DAA 57 plakalı sebze yüklü kamyon, aynı yönde seyir halinde olan H.A.Ç. (61) idaresindeki 35 HB 7825 plakalı konteyner yüklü TIR'a arkadan çarptı.

Kamyon TIR'a ok gibi saplanırken, kasadaki domatesler yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kabinde sıkışan kamyon sürücüsü Murat Zencir, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede genç sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Zencir'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralanan TIR sürücüsü H.A.Ç. ise kaldırıldığı Aliağa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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