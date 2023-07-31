İzmir’de toplu taşımaya yüzde 48 zam!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım ücretlerine zam yapılaması talebi, İzmir UKOME'de kabul edildi. UKOME'de alınan kararla 8,78 TL olan ilk biniş ücreti 13 TL'ye yükseldi.

UKOME'de alınan kararla İzmir'de ulaşım ücret tarifesi şöyle oldu:

-8,78 lira olan ilk biniş ücreti 13 liraya yükseldi.

-3,5 lira olan ilk aktarma ücreti 6,5 lira

-2 lira olan ikinci aktarma ücreti ise 3,26 lira oldu.

-3 lira olan öğrenci bileti 5,14 liraya yükseldi.

-60 yaş ilk biniş 11,50 lira, birinci aktarma 5,76, ikinci aktarma 2,88 lira olarak belirlendi.