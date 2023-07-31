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Haberler İzmir İzmir'de toplu taşımaya yüzde 48 zam!

İzmir'de toplu taşımaya yüzde 48 zam!

Tunç Soyer'in İzmir'de toplu taşıma için istediği yüzde 70'lik zam talebinin ardından toplanan UKOME'nin kararı belli oldu. Alınan karara göre toplu taşımaya yüzde 48 oranında zam yapılarak 8,78 lira olan ilk biniş ücreti 13 liraya, 3,5 lira olan ilk aktarma ücreti 6,5 lira, 3 lira olan öğrenci bileti 5,14 liraya yükseldi.

İzmir’de toplu taşımaya yüzde 48 zam!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım ücretlerine zam yapılaması talebi, İzmir UKOME'de kabul edildi. UKOME'de alınan kararla 8,78 TL olan ilk biniş ücreti 13 TL'ye yükseldi.

UKOME'de alınan kararla İzmir'de ulaşım ücret tarifesi şöyle oldu:

-8,78 lira olan ilk biniş ücreti 13 liraya yükseldi.

-3,5 lira olan ilk aktarma ücreti 6,5 lira

-2 lira olan ikinci aktarma ücreti ise 3,26 lira oldu.

-3 lira olan öğrenci bileti 5,14 liraya yükseldi.

-60 yaş ilk biniş 11,50 lira, birinci aktarma 5,76, ikinci aktarma 2,88 lira olarak belirlendi.

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