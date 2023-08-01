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Haberler İzmir İzmir'de güpegündüz dehşet: Zihinsel engelli kişinin ateş ettiği kadın yaralandı

İzmir'de güpegündüz dehşet: Zihinsel engelli kişinin ateş ettiği kadın yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde zihinsel engelli olduğu öne sürülen bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan kadın, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İHA
İzmir’de güpegündüz dehşet: Zihinsel engelli kişinin ateş ettiği kadın yaralandı

İzmir Konak'ki korkunç olay saat 12.45 sıralarında Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre zihinsel engelli olduğu öne sürülen Z.Ö., elindeki tabancayla E.T. adlı kadına ateş etti.

Olayın ardından durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, silahlı saldırgan Z.Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralanan kadın ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

VALİLİKTEN OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Öte yandan İzmir Valiliği tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: "İlimiz Konak ilçesinde, 01.08 2023 günü saat 12.45 sıralarında zihinsel engelli Z.Ö. isimli şahsın silahlı saldırısı sonucu E.T. isimli vatandaşımız yaralanmış olup, yaralı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Olayın faili ise suç aleti ile birlikte gözaltına alınmış ve konuyla ilgili adlî tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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