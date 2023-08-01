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Haberler İzmir İzmir'de metro ve tramvay işçilerinin grevi sona erdi

İzmir'de metro ve tramvay işçilerinin grevi sona erdi

İzmir'de Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikasına üye metro ve tramvay çalışanlarının başlattığı grev toplu iş sözleşmesinin imzalanmasıyla sona erdi.

AA
İzmir’de metro ve tramvay işçilerinin grevi sona erdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Çok şükür… Çok mutluyum… Metro ve tramvaylarımız yarın sabahtan itibaren tekrar çalışmaya başlıyor. 2 gündür yaşanan büyük sıkıntılar bittiği için çok sevinçliyim." ifadesine yer verdi.

Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası ise sosyal medya hesabından, İzmir Metro AŞ'de yürütülen 10. dönem toplu iş sözleşmesinin (TİS) iki tarafın karşılıklı uzlaşıya varması sonucu imza altına alındığını bildirdi.

TİS'te uzlaşma sağlanamaması üzerine çalışanlar 31 Temmuz'da grev kararı almış, kentte metro ve tramvayların çalışmaması nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelmişti.

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