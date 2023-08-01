İzmir’e çalışmaya gelen Ağrılı genç, inşaattan düşerek can verdi

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Yukarı Kamışlı köyünden olup Aydın'da yaşayan Selçuk İlbasan, İzmir'de çalıştığı inşaattın 4. Katından dengesini kaybederek düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Selçuk İlbasan çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı.Talihsiz adam kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenazesi ailesinin bulunduğu Aydın iline gönderilen İlbasan'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.