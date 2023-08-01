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İzmir'in tarihi semti Tepecik ilk antika dükkanına kavuştu

İzmir’in tarihi semti Tepecik ilk antika dükkanına kavuştu

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan ve adı genellikle asayiş olaylarıyla anılan Tepecik semti, ilk antika dükkanına kavuştu. Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan antika dükkanı, içerisinde bulunan tarihi eşyalarla 20'inci yüzyıldan kalma her dönemi yeniden yaşatırken antika meraklılarının da ilgisini çekiyor. Yine Tepecik semtinde bulunan bit pazarında, çocukluğundan beri ikinci el eşya satan iki kafadarın girişimiyle kurulan iş yeri, aynı zamanda bir kafe hizmeti vererek, ağırladığı müşterilerine nostaljik anlar yaşatıyor.

'EN DEĞERLI PARÇAMIZ'

İş yeri ortaklarından Murat Abar, Tepecik semtine değer katmak için bu girişimde bulunduklarını söyleyerek, burada müzayedeler yaptıklarını söyledi. Abar, "Burası İzmir'in en eski yerleşim yerlerinden birisi. Tepecik deyince insanların aklına başka şeyler geliyor. Bizim iş yerimizde en değerli parçamız insanlar. Burada Büyükada'dan gelen, Madam Nora'nın orijinal parçası olan 120 yıllık bir konsolumuz var. Taş plaklarımız ve antika tablolarımız, vazolarımız var." dedi.

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