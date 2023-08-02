  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Hülya ‘asli’, şoför ‘tali’ suçlu bulundu

Hülya ‘asli’, şoför ‘tali’ suçlu bulundu

Hülya ‘asli’, şoför ‘tali’ suçlu bulundu

İZMİR'DE görevli olduğu tramvay durağında tuvalet bulunmadığı için ihtiyacı nedeniyle yolun karşısına geçmeye çalışan güvenlik görevlisi Hülya Onaylı'ya otomobille çarpan ve 3 yıl 4 ay hapis cezası alan Bahadır Sıgalı hakkında gerekçeli karar açıklandı.

Sıgalı'nın hızının kazanın sonucu üzerinde etkisinin bulunması dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışları nedeniyle kazada tali derecede kusurlu bulunduğu belirtildi.

Onaylı'nın ışık kontrollü yaya geçidinde yayalara kırmızı ışık yanarken yaklaşmakta olan otomobilin hareket alanını kapatarak kazaya sebebiyet vermesi nedeniyle asli derecede kusurlu olduğu belirlendiği raporda yer aldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA