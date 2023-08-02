Hülya ‘asli’, şoför ‘tali’ suçlu bulundu

İZMİR'DE görevli olduğu tramvay durağında tuvalet bulunmadığı için ihtiyacı nedeniyle yolun karşısına geçmeye çalışan güvenlik görevlisi Hülya Onaylı'ya otomobille çarpan ve 3 yıl 4 ay hapis cezası alan Bahadır Sıgalı hakkında gerekçeli karar açıklandı.

Sıgalı'nın hızının kazanın sonucu üzerinde etkisinin bulunması dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışları nedeniyle kazada tali derecede kusurlu bulunduğu belirtildi.

Onaylı'nın ışık kontrollü yaya geçidinde yayalara kırmızı ışık yanarken yaklaşmakta olan otomobilin hareket alanını kapatarak kazaya sebebiyet vermesi nedeniyle asli derecede kusurlu olduğu belirlendiği raporda yer aldı.