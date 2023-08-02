Kanseri 2 kez yenen Nazife Selçuk: Hiçbir zaman umudumu yitirmedim!

'HASTALIKLAR BİZE DERS VERMEK İÇİN BAŞIMIZA GELİYOR'



Güzelliğin işi olduğunu ama hastalığı süresince çoğu kez vücudundaki değişiklikler yüzünden kendisini güzel hissetmediğini anlatan Selçuk, "Toplam 30 kilo verdim. İster istemez saçlarım döküldü. Bunlar motivasyonumu düşürse de hiçbir zaman umudumu yitirmedim. Ayna karşısında olumlamalar yapıp her gün kendimle konuştum. O dönemi böyle geçirdim. Bu benim için çok önemli. Olumsuzluklarla karşılaşan, eşiyle ya da hastalıklarla sınanan kadınlar var. Hiçbir şey için geç değil. Güç elimizde, ben de 38 yaşına kadar bunun farkında değildim. 'Bu kaderim' demek kolaya kaçmaktır. Kanseri 2 kez yenmem, bu mücadelem benim gibi kanser hastalarına motivasyon ve umut olsun. Hastalıklar bize bir ders vermek için başımıza geliyor" diye konuştu.