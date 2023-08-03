Bakanlıktan Çeşme için kritik ’SİT’ kararları!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir'in tarihi zenginliklerini korumak amacıyla yeni kararları Resmi Gazete'de yayınladı. Bu kapsamda, Bakanlığa bağlı İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Çeşme ilçesinde önemli koruma adımları attı.

Çeşme'nin Ilıca Mahallesi Punta Mevkii'nde bulunan parsellerde Erken Tunç Çağı'ndan Osmanlı Dönemi'ne kadar kesintisiz yerleşime işaret eden yüzey buluntuları, konut temelleri ve tarım terasları tespit edildi. Bu parsellerin bir kısmı 1. derece arkeolojik SİT alanı olarak ilan edilirken, bir kısmı da 3. derece arkeolojik SİT alanı olarak tescil edildi.

Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi Büyükgöl Mevkii'nde ise Neolitik Dönem, Tunç Çağı, Klasik Dönem ve Roma Dönemi'ne tarihlenen yüzey buluntuları, mimari kalıntılar, taş aleti yongaları ve çekirdekleri tespit edildi. Bu parsellerin bir bölümü için 1. derece arkeolojik SİT alanı ilan edilirken, bir bölümü de 3. derece arkeolojik SİT alanı olarak koruma altına alındı.