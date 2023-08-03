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Haberler İzmir İzmir’de lunaparkta faciadan dönüldü: Ağaç dallarına çarpan salıncaktaki 6 kişi yaralandı

İzmir’de lunaparkta faciadan dönüldü: Ağaç dallarına çarpan salıncaktaki 6 kişi yaralandı

Son dakika... İzmir’in Buca ilçesindeki bir lunaparkta salıncağın ağaca sürtmesi sonucu meydana gelen kazada, salıncakta bulunan 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

AA
İzmir’de lunaparkta faciadan dönüldü: Ağaç dallarına çarpan salıncaktaki 6 kişi yaralandı

İzmir'in Buca ilçesindeki lunaparkta savrulan salıncağın ağaca çarpması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, 29 Ekim Mahallesi 2205 Sokak'ta bulunan bir lunaparkta eğlenen vatandaşlar salıncağa bindi.

Bir süre sonra inişi esnasında henüz bilinmeyen bir nedenle kapanmayan salıncak, önce savruldu, daha sonra ağaca çarptı.

Salıncaktaki 6 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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