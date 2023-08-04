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Haberler İzmir Ali Engin’in sağlık durumu iyiye gidiyor

Ali Engin’in sağlık durumu iyiye gidiyor

Ali Engin’in sağlık durumu iyiye gidiyor
İZMİR'DE beyin kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırılan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Çarşamba katıldığı bir canlı yayın programının ardından rahatsızlanarak Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Engin'in tedavisi sürüyor. Beyin kanaması geçirdiği belirtilen Engin yaptığı yazılı açıklamada, "Çok daha iyiyim. Kısa bir tedavi sürecinin ardından tekrar bir arada olacağız" ifadelerini kullandı. Yapılan tetkiklerde Engin'in beyninde kist bulunduğu ve kistin alınması için cerrahi operasyon yapılacağı aktarıldı.
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