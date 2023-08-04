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Haberler İzmir İzmir ve Manisa'da orman yangını önlemi! Bazı mahallelere su tankeri dağıtıldı

İzmir ve Manisa'da orman yangını önlemi! Bazı mahallelere su tankeri dağıtıldı

İzmir ve Manisa'daki ormanlık alanlarda yangınla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla 24 mahalleye su tankerleri dağıtıldı. İzmir Orman Bölge Müdürü, orman yangınlarıyla mücadele stratejilerini ve 2022-2023 yıllarındaki yangın müdahale istatistiklerini paylaştı. Toplamda 457 adet yangın su tankeri dağıtımı gerçekleştirilerek mahalle muhtarlarına eğitim verildi.

AA
İzmir ve Manisa’da orman yangını önlemi! Bazı mahallelere su tankeri dağıtıldı

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından İzmir ve Manisa'da ormanlık alanların yoğunlaştığı 24 mahalleye su tankeri dağıtımı yapıldı.

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Kemalpaşa Orman Yangın Söndürme Ekip Merkezinde düzenlenen su tankeri dağıtım törenindeki konuşmasında orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarını önleme, erken uyarı ve hızlı müdahale ile rehabilitasyondan oluşan üç temel stratejiyle yürüttüklerini söyledi.

Derince, İzmir ve Manisa illerinde 2022 yılında 296'sı ormanda olmak üzere toplam 698 yangına müdahale ettiklerini ifade ederek, 2023 yılında ise şu ana kadar 150'si orman yangını olmak üzere 299 yangını hava ve yer ekipleriyle söndürdüklerini kaydetti.

İzmir Bölge Müdürlüğü olarak 2022 yılında 12 yangın su tankerinin orman mahalle muhtarlıklarına teslim edildiğini dile getiren Derince, "Bu yıl yatırım programımıza aldığımız 24 yangın su tankerinin 1 milyon 801 bin 209 lira tutarıyla alımı gerçekleştirilmiştir. Bugün İzmir ilinden 8, Manisa ilinden de 16 mahalle muhtarlığına teslim ederek verilen yangın su tankeri sayısını 457'ye çıkarmış olacağız." dedi.

Törende 24 mahalle muhtarına yangın su tankeri kullanım eğitimi verildi.

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