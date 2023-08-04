Seferihisar parsel parsel satılıyor

CHP'li İsmail Yetişkin yönetimindeki Seferihisar Belediyesi'nin Temmuz ayı meclis toplantısında ek gündem maddesiyle meclise getirilen Seferihisar Belediye Başkanlığı'na ait 447 adet taşınmazın takas, mahsup edilmesi veya satışa çıkarılması konusu Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmişti.

"SATMAK ÇÖZÜM DEĞİL"

Satış kararı AK Partili Belediye Meclis Üyesi Melike Balcıoğlu'nun ret oyuna karşılık oy çokluğu ile uygun görüldü. AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, "Satmanın çözüm olmadığını söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Bu yapılan Seferihisar'a ihanettir!" dedi.

Meclis toplantısı öncesinde yapılan grup toplantısında Meclis Üyeleriyle bir araya gelen Ahmet Aydın, "Değeri paha biçilemeyecek nitelikteki belediye mülklerinin haraç mezat satışlarının üstünü örtmek için hatırlarsanız 2021 yılı başlarında '30 yıl sonra bir ilk, Seferihisar Belediyesi borcunu sıfırladı' diye algı operasyonu yaptılar. 35 yıllık belediye bütçesi kadar arazilerimizi Tunç Soyer döneminde başlayan satış furyasında çözüm olacağını düşündüler. Bakın bugün görüyoruz 2 yıl dolmadan yine Belediyemiz çıkmaza girdi. Seferihisar'ın geleceği için derin bir endişe ve büyük bir hayal kırıklığıyla karşı karşıyayız" dedi.

Alınan komisyon kararına karşı çıkan AK Parti Grubu adına söz alan AK Partili Belediye Meclis Üyesi Ümit Cingöz ise mecliste, "447 adet taşınmaz üzerinde alınan kararı şöyle bir tek tek incelediğimizde gayrimenkullerin %80'i yalnızca Seferihisar Belediyesi'ne ait 1171, 3000, 8200 metrekare, 14 dönüm gibi ciddi büyüklükte parseller olduğunu görüyoruz. Bu kadar geniş taşınmazın satış yetkisinin verilmesini biz doğru olmadığını ifade etmek istiyoruz. Çünkü bugün siz bu kadar geniş bir yetkiyi alıp, satmasanız bile sizden sonra gelecek Belediye Başkanının bu yetkiyi kötüye kullanmayacağının garantisini kimse veremez" dedi.