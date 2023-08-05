Bodrum yine çöktü

Bodrum Bitez'de daha önce isale hatlarındaki sorunlara çözüm getirilmezken, Atatürk Bulvarı'nda bir kez daha benzer bir olay yaşandı. Bulvardaki isale hattında meydana gelen patlamayla birlikte asfalt yarıldı, tonlarca su yola aktı. Cadde üzerindeki işletmeleri de su bastı.

BİNLERCE KEZ YAŞANDI

Sürücüler dereye dönen ve asfaltı parçalanan yolda güçlükle ilerlerken, yolda trafik akışı büyük ölçüde aksadı. İhbarın ardından hatta giden su Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kesildi. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (MUSKİ) yetkilileri, bölgede çalışma başlatsa da, patlamadan dolayı ilçenin birçok mahallesinde su kesintisi yaşanıyor. Öte yandan isale hattında aynı bölgede daha önce 10 kez, kent genelinde ise 2014 yılından bu yana yaklaşık 3 bin patlama yaşandığı belirtildi.

BELEDİYEDEN ŞİKAYETÇİLER

Sıcak yaz günlerinde hemen hemen her mahalleden suların kesilmesine dair şikayetler gelen ilçede, susuzluktan bunalan Bodrumlular şimdi de ana isale hattının patlamasıyla zor zamanlar geçirir oldu. Patlak nedeniyle bazı mahallerde su kesintisi yaşandığı bildirildi.

Bodrumlular ise CHP'li belediyelerin çalışmalar konusunda yetersiz kaldığını, her yaz sorunları çözmek yerine sık sık patlayan isale hattını onarmaya uğraştıklarını dile getirdiler. MUSKİ Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise olayın ardından vanaların kapatılarak hattın tahliyesine başlandığı, suyun borulardan boşaltılmasının ardından kazı çalışmalarına başlayarak patlayan borunun yenisiyle değiştirildiği belirtildi.