İzmir’de toplu ulaşıma yeni zam

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu ulaşım araçlarında uygulanan fiyat tarifesinin güncellenmesi gündemiyle toplandı. Yalnızca genel seçim sürecinden bu yana akaryakıta gelen yüzde 97'lik zam ve bu zamla beraber artan maliyetler nedeniyle tarife güncellemesine gidildi.

Oy birliği ile alınan kararla İZTAŞIT, ESHOT, İZDENİZ, İzmir Metro, İzmir Tramvay ve İZBAN'da geçerli toplu ulaşım ücret tarifesi güncellendi. Yeni tarifeye göre, 8,78 TL olan tam ilk biniş 13 TL'ye, öğretmen ve 60 yaş kartları ile biniş ücreti 11,5 TL, 3 TL olan öğrenci kartları ile biniş ücreti ise 5 TL oldu.